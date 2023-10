Lecco: 4 canoisti travolti da corrente finiscono sotto diga Olginate, salvi

Ottobre 26, 2023

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Quattro persone, tre donne e un uomo, sono rimasti coinvolti in un incidente mentre viaggiavano a bordo delle loro canoe nei pressi della diga di Olginate, tra il lago di Garlate e il lago di Olginate, in provincia di Lecco. Alla base dell’incidente le forti correnti che hanno travolto le canoe, provocandone il ribaltamento. Lo sbarramento della diga è semicompromesso dopo il cedimento di due delle otto paratie collassate nei giorni scorsi.

Due canoisti, finiti sotto la diga, sono stati portati in salvo da una squadra dei vigili del fuoco arrivata da terra; gli altri due sono rimasti agganciati ad un cavo ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero e dei sommozzatori dei vigili del fuoco che li hanno messi in sicurezza in attesa di essere recuperati con le imbarcazioni.

Per i quattro canoisti le condizioni sono state giudicate complessivamente buone, a parte lo stato di ipotermia che ha colpito in particolare due di loro. Ora sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 Areu.