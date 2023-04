Aprile 21, 2023

Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Riaperta la strada statale 36 racc. ‘Raccordo Lecco Ballabio a seguito della frana di questa mattina al km 9,000 nel comune di Ballabio. Le squadre Anas hanno lavorato ininterrottamente con uomini e mezzi per rimuovere fango e detriti, per effettuare la pulizia del piano viabile e ripristinare, in piena sicurezza la circolazione