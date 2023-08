Lecco in Serie B, respinto il ricorso del Perugia

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Rigettato il ricorso del Perugia, il Consiglio di Stato ha ammesso il Lecco al campionato di calcio di Serie B. “La Calcio Lecco esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l’esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione”, afferma il Lecco in una nota dopo la decisione del secondo grado di giustizia amministrativa che dà ragione al club, sancendo la permanenza del Perugia in Serie C e la conferma del Lecco in B.

“L’approvazione manifestata dalle autorità conferma la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club, confermando il nostro impegno verso i valori del gioco leale e dell’integrità sportiva. L’entusiasmo e l’energia dei nostri tifosi sono stati un sostegno fondamentale lungo tutto il percorso, e vogliamo ringraziarli per la loro fedeltà e passione senza pari. L’unità dimostrata dalla nostra comunità ci ha guidato attraverso questa fase di sfide e incertezze, rafforzando il nostro legame con la provincia di Lecco e i suoi abitanti.

“Guardiamo ora al futuro con rinnovato spirito, pronti a continuare a contribuire allo sviluppo del calcio locale e nazionale. Vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere valori positivi attraverso lo sport, a sostenere lo sviluppo dei giovani talenti e a costruire una squadra competitiva che sia motivo di orgoglio per la nostra comunità. Siamo ansiosi di vedere cosa ci riserva il futuro e di condividere ulteriori successi insieme ai nostri tifosi, sponsor e collaboratori”.

Respinto anche il ricorso della Reggina, che non giocherà il prossimo campionato di Serie B. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione del Tar del Lazio. Al posto della Reggina sarà il Brescia a giocare in Serie B.