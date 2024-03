Lega: Bossi ‘celebra’ festa degli irlandesi, ‘auguri per San Patrizio’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “I miei più sentiti auguri a tutti gli irlandesi per la festa del loro Santo patrono San Patrizio il prossimo 17 marzo”. Non fa mancare il suo messaggio Umberto Bossi, presidente della Lega, in occasione della festa nazionale che a Dublino e dintorni è la più importante dell’anno. “Mi sento onorato -ha proseguito Bossi in un comunicato da Gemonio- perché per anni la città di Ennis, nella Contea di Clare, mi ha dedicato un premio internazionale, la Bossi Cup, che veniva donata ai campioni internazionali di danza irlandese, disciplina identitaria dell’Irlanda”, dice ancora il Senatur con riferimento alla città natale del presidente indipendentista Eamon De Valera, che ha organizzato per anni la competizione internazionale donando ai vincitori la coppa dedicata proprio al padre del Carroccio.

Quello con l’Irlanda è un legame che Bossi ha sempre tenuto acceso, in molti alla Camera ricordano quando nel 2016, in occasione del centenario della Rivolta di Pasqua, il leghista si presentò in aula indossando la maglietta celebrativa irlandese per ricordare il tentativo dei militanti repubblicani di ottenere l’indipendenza dal Regno Unito.