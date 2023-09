Lega: Calderoli, ‘non sottovalutare inquietante escalation minacce’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Ogni volta che un rappresentante del popolo subisce una minaccia di morte è una sconfitta per tutti, in primis per le istituzioni rappresentate. Spiace anche oggi dover commentare l’ennesima minaccia di morte, plurima in questo caso, indirizzata al vicepremier e ministro Matteo Salvini, con tanto di specifica ‘so dove è casa tua’. Esprimo una doppia solidarietà e vicinanza, una istituzionale a Salvini da ministro a ministro, e una personale, da amico e da leghista che conosce e stima Matteo da tre decenni”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

“L’ho già detto e mi ripeto: stiamo assistendo -aggiunge- ad un escalation pericolosa, inquietante, che spero non sia sottovalutata da nessuno”.