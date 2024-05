Lega: editore Piemme, ‘Controvento’ di Salvini è libro più venduto in Italia’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Nella prima settimana dopo l’uscita il libro di Matteo Salvini ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’ (Piemme) ha venduto nelle librerie e negli e-commerce 7.522 copie certificate a cui si aggiungono 9.100 copie vendute direttamente dall’editore ma che non vengono conteggiate nelle classifiche. Significa che con 16.622 copie in appena una settimana è il libro italiano più venduto in assoluto. Un risultato ben al di sopra delle più rosee aspettative”. Così una nota congiunta di Piemme e dello staff del ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini. Nota dove si ricorda che “oggi Salvini sarà al Salone del Libro di Torino: è atteso per le 14”.