Lega: Fontana, ‘Vannacci? Non l’ho incontrato e non ho letto suoi libri, è un indipendente’

2 Agosto 2024

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Allo stato ancora Vannacci non l’ho conosciuto, sono in difficoltà nel dire qualcosa. Non ci ho mai parlato, non ho letto i suoi libri, non ho avuto modo di conoscerlo. Ha avuto un risultato improtante alle europee ma non mi sembra abbia la tessera della Lega”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana al Ventaglio.