Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “La mia solidarietà al ministro e vicepremier Matteo Salvini, vigliaccamente minacciato sui social dai soliti leoni da tastiera. Il governo Meloni di certo non si farà intimidire e continuerà a lavorare sodo per combattere e reprimere ogni forma di violenza. Sia fisica sia verbale”. Così in un tweet il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.