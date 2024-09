Lega: La Russa, ‘Vannacci buon generale ma molte sue idee non mi appartengono’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “L’ho già detto una volta: Vannacci è un generale, io ero ministro della Difesa e come generale credo che si sia comportato anche bene, quindi credo che abbia dei valori sani – l’amore per la patria, l’ordine – però molte delle sue opinioni non mi appartengono”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, in collegamento con il programma di Rai Tre “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.