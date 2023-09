Lega: Le Pen, ‘insieme per difendere nostra identità’

Settembre 17, 2023

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – “Ieri ho ufficialmente presentato in Francia una ‘Dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni'” per difendere le comunità che “oggi sono rimesse in discussione da organizzazioni sovranazionali ideologiche e da entità commerciali”. Lo afferma Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, dal palco di Pontida dove è in corso il raduno degli alleati della Lega con cui condivide la lotta a difesa della propria identità.

In vista delle prossime elezioni l’impegno è comune “per il rispetto delle scelte di libertà, della diversità delle civiltà e delle ricchezze culturali del mondo”, bocciando la visione della Commissione Ue che si traduce in “meno cibo, meno energia, meno industria e meno figli”, ma anche in una “riduzione delle nostre libertà di andare, venire, esprimersi, produrre, avere successo” aggiunge.

“Difendiamo la nostra arte di vivere, tradizione, usi e costumi, codici, gastronomie, insomma la nostra identità, difendiamo le nostre famiglie e le nostre figlie dalle minacce oscurantiste” conclude Le Pen.