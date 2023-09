Settembre 17, 2023

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – “Sono contenta di incontrare Matteo Salvini, che avete la fortuna di avere come leader e io come amico. Sono felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne. E credo che il parallelo con quello che vedremo in Europa non sia esagerato”. Sono le parole con cui Marine Le Pen, leader francese del Rassemblement National, apre il suo intervento dal palco di Pontida.