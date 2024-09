Lega: maltempo ‘affossa’ raduno Vannacci, a Viterbo pioggia frena fan Generale

19 Settembre 2024

Viterbo, 19 set. (Adnkronos) – È iniziato, a Viterbo, il secondo giorno della festa di ‘Noi con Vannacci’, l’associazione che sostiene il generale ed eurodeputato eletto nelle file della Lega, Roberto Vannacci, l’ospite d’onore della kermesse che, causa maltempo, ha cambiato location. Dall’Arena centro sportivo Bullicame, che avrebbe potuto contenere migliaia di persone, l’evento si è spostato all’auditorium Salus, un posto sicuramente più adatto a proteggersi dalla pioggia, ma anche a vendere i gadget, come le due magliette fatte per l’occasione – una bianca con la semplice scritta ‘Noi con Vannacci’, l’altra granata con la foto stilizzata di un militare sull’attenti -, e i libri del generale, ‘Il mondo al contrario’ e ‘Il coraggio vince’. Un posto, tuttavia, in cui i fan del generale, forse complice anche il maltempo, sono poco più di una cinquantina divisi equamente tra simpatizzanti veri e propri e persone che ruotano attorno a lui.

I primi a concedere qualche parola ai cronisti sono proprio il promotore, Umberto Fusco, ex senatore della Lega, e il presidente dell’associazione culturale ‘Il mondo al contrario’, Fabio Filomeni – entrambi parleranno dal palco prima dell’eurodeputato – e la domanda che rimbalza di più è sicuramente quella che riguarda il futuro di Vannacci, e quindi la possibilità che avvenga una scissione nella Lega.

Per Fusco, questa è solo “una festa per lui, per il generale”, non il palco dal quale il generale potrebbe fare un annuncio di scissione. Per Filomeni, più vicino all’europarlamentare, la musica è la stessa: “Noi nasciamo come un’associazione culturale per sostenere le tesi di uno scrittore – chiarisce -. Nasciamo il 26 agosto del 2023, e ci rispecchiamo in tutti e i dodici capitoli del libro che ha scritto il generale”. Niente di più, non per il momento almeno, tanto che precisa che il loro scopo “non è quello di far paura a nessuno, anzi. Rimaniamo allo stato attuale delle cose”.

Anche per Gianni Alemanno, presidente di Indipendenza!, presente all’evento anche per un saluto, “non sappiamo che intenzione ha, ma Vannacci ha sicuramente riempito un vuoto”. “Immaginiamo che abbia degli impegni con la Lega, lo seguiamo con attenzione, ma non c’è una progettualità nella nostra presenza”, chiarisce l’ex sindaco di Roma.