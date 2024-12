Lega: Martusciello (Fi), ‘è partito del Nord, al Sud ci siamo noi’**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “E’ giusto che la Lega ripieghi sul Nord. Al Sud ci siamo noi”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo. “Il dibattito aperto dall’elezione del nuovo segretario della Lega in Lombardia – secondo Martusciello – va letto insieme alle dichiarazioni del presidente di quella Regione. La politica della Lega deve essere nordista. In questo contesto si inseriscono anche le parole di Zaia sulle scuole del Sud o la battaglia per l’autonomia dei presidenti delle Regioni settentrionali”.

“Al Sud ci siamo noi di Forza Italia. Stiamo tornando allo schema del 1994, quando nacque proprio su queste basi il centrodestra. Forza Italia è un partito nazionale, mentre la Lega è un partito del Nord”, conclude l’eurodeputato.