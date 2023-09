Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì.”. Lo scrive il vicepremier e ministro Matteo Salvini, postando uno screenshot delle minacce ricevute, con tanto di profilo dell’autore che, tra gli insulti, apostrofa il leader della Lega come un ”pezzo di m….”, dicendosi convinto che “prima o poi salterai in aria”.