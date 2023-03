Marzo 17, 2023

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – La Lega si mobilita: “Mille gazebo in tutta Italia, domani sabato 18 marzo e domenica 19, per rivendicare i successi all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ministri di decreto Ponte, Autonomia e Riforma fiscale. Per il partito di Matteo Salvini anche l’occasione per rafforzare la campagna di tesseramento e valorizzare la Festa del Papà con manifesti ad hoc”. Così una nota della Lega.