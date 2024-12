Lega: Romeo e Toccalini depositano nome, trattativa per candidato unitario in Lombardia**

12 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Resta aperta la partita per la guida della Lega lombarda. A quanto apprende AdnKronos infatti i due candidati in campo, il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo e Luca Toccalini, deputato a capo degli ex giovani padani hanno regolarmente depositato le carte per la corsa nella regione simbolo del Carroccio, e sono così formalmente in lizza. Ma in vista dell’assise di domenica a Milano, non si escludono colpi di scena e novità dell’ultima ora. Di certo sono in corso serrate trattative a tutto campo, per arrivare a quanto auspicato dal leader Matteo Salvini, che punta a un candidato unitario, per non spaccare il partito, scongiurando una conta all’ultimo delegato.

Fonti vicine al milanese Toccalini sottolineano come nelle valutazioni del deputato a capo dei giovani della Lega ci sia forte la consapevolezza di non volere creare fratture interne, proprio in un momento delicato, con lo stesso segretario che la prossima settimana vedrà i giudici di Palermo al lavoro per emettere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno la sentenza di primo grado per il caso open Arms. Proprio sabato 14 e domenica 15 oltre 500 piazze leghiste ospiteranno gazebo a sostegno del leader.