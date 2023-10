Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Finiamo entro questa settimana di stampare in centinaia di migliaia di copie il libricino, in tutte le sedi toscane e in Italia, sui risultati del primo anno di governo, con tutto quello che abbiamo fatto”. Lo ha detto Matteo Salvini al congresso della Lega in Toscana.