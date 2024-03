Lega: Salvini, ‘sabato chiamata alle armi? Le lascio a Macron…’

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Chiamata alle armi per il Consiglio federale della Lega di oggi e per l’evento di Identità e democrazia di sabato? “Anche questo fa parte del fantasy. A parte il fatto che le armi le lascio volentieri a Macron…”. Così il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cipess.

Quello di stasera, precisa, “non è un Consiglio federale straordinario, ci sono 4mila Comuni che vanno al voto in primavera, quindi bisogna organizzare i sindaci e le alleanze. Ci sono le elezioni europee, e ci vuole un programma e stiamo lavorando al programma. Stasera decidiamo chi stenderà il programma, ci saranno i governatori, ci saranno i ministri, ci saranno i sindaci. Sabato è un appuntamento organizzato dal nostro gruppo in Europa con ospiti che arriveranno dal Portogallo, dall’Austria, dal Belgio, dagli Stati Uniti per la prima volta, con la delegazione dei repubblicani”.