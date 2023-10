Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina), il sindaco Pinuccio Calabrò e gli assessori comunali Salvatore Coppolino e Roberto Molino hanno aderito alla Lega, costituendo un nuovo gruppo consiliare: benvenuti e buon lavoro! La Lega cresce in tutto il Paese, bene così”. Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, leader del Carroccio.