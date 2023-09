Lega: Salvini vede parlamentari e ministri, ‘cambiare Ue, socialisti fanno male a Italia’**

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo cambiare l’Europa, che con la presenza dei socialisti fa il male dell’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, in una riunione, alle porte di Roma, con i parlamentari, sottosegretari e ministri in quota Lega, in cui si discuterà anche di manovra economica, infrastrutture, sicurezza e immigrazione.

Ai suoi Salvini ha confermato l’importanza della manifestazione di Pontida, in programma il prossimo 16 e 17 settembre e che vedrà la partecipazione di Marine Le Pen. L’incontro, ancora in corso, durerà alcune ore. Così una nota della Lega.