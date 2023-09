Lega: sindaco Pontida, ‘sentirò Le Pen, per capire ragioni presenza che di sicuro ci sono…’**

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Domenica ci dovrebbe essere bel tempo, ma noi Pontida l’abbiamo fatta anche sotto la pioggia… . Mi aspetto tanta gente, la solita bella partecipazione domenicale”. Dal 2019 Pierguido Vanalli è il sindaco della cittadina di Pontida, il comune con circa 4.500 abitanti che ospita la kermesse leghista, convocata quest’anno per domenica prossima, giorno 17. Il sindaco in queste ore sta verificando quanto compete all’amministrazione comunale in tema di sicurezza, controlli e del coordinamento. “Domani -dice all’AdnKronos- sarò in Questura per questo”. Il primo cittadino, classe ’64, leghista di lungo corso (“ho la tessera dal ’99”), sarà sotto il palco anche quest’anno. “La presenza di Marine Le Pen? Andrò a sentire cosa dice, per capire le motivazioni della sua presenza, che di sicuro non mancano”.