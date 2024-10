Lega: Sisto (Fi), ‘parole giovani contro Tajani? Pochi intimi ma Salvini ha chiarito’

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Le parole di alcuni giovani leghisti contro Tajani ieri a Pontida? “Mi sembra sia stata una riunione per pochi intimi… Scherzi a parte, penso che Salvini abbia chiarito in modo preciso. Si sa, noi di Fi vogliamo allargare verso posizioni più aperte, non siamo come Lega e Fdi”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia.