Lega: tesoriere Di Rubba condannato anche in appello a Milano (2)

23 Aprile 2024

(Adnkronos) – Manzoni e Di Rubba erano stati già condannati, nel giugno 2021, in primo grado, rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 5 anni per la compravendita. Le motivazioni dell’appello saranno rese note tra 60 giorni. Lo scorso 12 luglio, sempre Di Rubba, da poco nominato amministratore federale del Carroccio, era stato condannato a due anni e dieci mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal gup di Milano Natalia Imarisio in una tranche dell’inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Il giudice aveva accolto le richieste della pubblica accusa rappresentata dall’aggiunto Eugenio Fusco.