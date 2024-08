Lega: Vannacci, ‘mi dipingono come Satana, ma cosa ho detto di estremista?’

24 Agosto 2024

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Non esiste giorno, dal primo agosto a oggi, che reti tv e giornali non parlino del sottoscritto. Pensavo di fare una vacanza tranquilla…”. Ospite dei caffè della Versiliana, Roberto Vanacci ha parlato dell’attenzione mediatica che si è scatenata attorno a lui e alle sue mosse politiche. “Sono diventato un punto di riferimento, mi si continua a dipingere come il grande male, a fomentare l’idea del grande Satana che dovrei rappresentare. Mi danno dell’estremista, ma mi piacerebbe sapere quale delle mie frasi sono da estremista. Il fatto che sono conservatore, per la sovranità, l’identità dei popoli?”.

“Anche la fisionomia, perché no? Esiste. I tratti somatici non hanno nulla di negativo, esistono. Nessuno vuole tributare un valore positivo e negativo all’aspetto esteriore, ma esiste. Non considero la mia una posizione estremista”, ha proseguito l’eurodeputato. “Anche sulla X Mas, cosa ho detto? E’ un glorioso reparto della Regia marina. Non lo dico io ma lo Stato, la medaglia d’oro al valor militare alla X Mas è conservata al Quirinale”.

Per Vannacci, “si tenta di far prevalere la percezione sulla realtà. E’ una cosa estremamente pericolosa, la percezione non può sostituire la realtà, se cozza con realtà non possiamo dubitare, prevale la realtà”.