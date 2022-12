L’Eroica 2023, in un giorno 3.300 iscrizioni per l’evento di settembre

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – L’Eorica 2023 di settembre comincia già a scaldare i cuori dei ciclisti affezionati all’atmosfera retrò delle bici di un tempo e dell’abbigliamento di conseguenza. A nove mesi dalla prossima edizione le iscrizioni, aperte ieri, fanno registrare oltre 3.300 partecipanti nelle prime 24 ore: è il 10% in più rispetto all’apertura dello scorso anno. Le date sono il sabato 30 settembre e la domenica 1 ottobre 2023: sabato in programma i percorsi lunghi: 209 e 135 km, domenica quelli corti, 106, 81 e 46 km.

Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd che organizza L’Eroica, Eroica Montalcino, Nova Eroica Buonconvento, si dice “felicissimo di questa partenza così entusiasta. Quello dell’Eroica è un popolo di appassionati che non conosce crisi, anzi continua a crescere conquistando sempre nuovi ciclisti. Chi viene a pedalare a Gaiole in Chianti sa che sarà accolto con il sorriso e la leggerezza di un territorio molto ospitale nel quale i ritmi e i tempi sono dettati dalla bellezza delle persone e dell’ambiente. Anche stavolta sarà una “settimana santa” di grande intensità per l’organizzazione e per Gaiole in Chianti che accoglie sempre con calore i ciclisti e le loro famiglie in arrivo da tutto il mondo”.

Quest’anno gli eventi Eroica in Toscana saranno ancora più numerosi, fa sapere lo staff di Rossi. Ad aprile Siena ospiterà diversi appuntamenti di ciclismo: dai giovanissimi agli juniores. L’Unione Ciclistica Internazionale ha appena affidato a Eroica Italia l’organizzazione di una tappa della “Class Nation’s Cup”, vale a dire l’evento di ciclismo juniores alla quale parteciperanno le migliori squadre nazionali al mondo. “Inoltre la Federciclismo – rivela Rossi – ci ha invitato ad organizzare un evento di ciclismo paralimpico in occasione di ogni altro evento Eroica in Toscana. Invito che abbiamo accettato e al quale stiamo già lavorando con grande impegno”.