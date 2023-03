L’Eroica porta le strade bianche in bici d’epoca al Parlamento Ue

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Da ieri pomeriggio L’Eroica e le sue forti emozioni a pedali sono protagoniste al Parlamento Europeo con una mostra che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Sono numerosissimi gli eurodeputati che si complimentano con gli organizzatori dell’evento che, nato a Gaiole in Chianti (Siena) nel 1997, propone i suoi valori in tutto il mondo coinvolgendo ogni anno decine di migliaia di ciclisti e appassionati”. Lo scrive lo staff della celebre corsa in bici vintage in una nota. “Siamo qui a Bruxelles -dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica- grazie ad un graditissimo invito del vicepresidente Roberts Zile e dell’on. Carlo Fidanza affascinati dal ciclismo eroico e dalle opportunità valoriali che offre. Partendo dalla provincia di Siena oggi L’Eroica porta gioia ovunque e favorisce lo sviluppo del territorio. Dunque, tanti guardano a Gaiole in Chianti come un modello di sviluppo da tutelare con il supporto delle Istituzioni, ad iniziare dal Parlamento Europeo e dal ministro Gilberto Pichetto Fratin che sta sostenendo questa nostra iniziativa a Bruxelles”.

“Le strade bianche, la loro riscoperta e valorizzazione, sia in Italia che in tutta Europa, sono oggetto dei tanti incontri che avvengono allo stand allestito da L’Eroica nell’area di maggiore visibilità della sede del Parlamento Europeo: con il vicepresidente Roberts Zile e l’on Carlo Fidanza e tutti gli altri eurodeputati che stiamo incontrando c’è la piena sintonia -prosegue Brocci- l’arco costituzionale completo si dimostra sensibile e d’accordo; i valori proposti da L’Eroica sono in completa sintonia con gli obiettivi di sostenibilità, economia circolare e tutela dell’ambiente al centro del dibattito politico mondiale”.

“Conosco bene L’Eroica e per questo abbiamo invitato gli organizzatori qui a Bruxelles -dichiara il vicepresidente Roberts Zile- si tratta di un esempio da seguire perché valorizza territori dimenticati”. “Con L’Eroica, L’Italia è d’esempio -sottolinea l’on. Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo- e noi siamo orgogliosi di presentarla a tutto il Parlamento Europeo per raccontare un grande evento di tradizione ed eccellenza tricolore che ogni anno riunisce migliaia di atleti e amatori nelle strade della Toscana”. Un modello che non parla al passato: “Guardiamo molto al futuro – conclude Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd – il primo appuntamento in programma è proprio con i giovani e la Nation’s Cup junior che Siena ospiterà tra tre settimane”. La mostra allestita da L’Eroica nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles chiuderà i battenti domani, giovedì 30 marzo.