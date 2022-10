Lettonia: Tajani, ‘vittoria Karins è successo Popolarismo contro partiti filo russi’

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Congratulazioni al mio amico Krisjanis Karins per la vittoria delle elezioni in Lettonia. Grazie ai valori del Popolarismo europeo sono stati sconfitti i partiti filo russi. Un successo che rafforza anche la posizione della Nato in Europa. In Repubblica ceca per le elezioni al Senato ottengono ottimi risultati i partiti della famiglia del Ppe, un’ancora a difesa della democrazia e della libertà”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.