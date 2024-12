Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Corso Veterinaria traguardo importante”

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) – “L’inaugurazione del primo corso di laurea in Medicina veterinaria a Roma e nel Lazio è un traguardo di grande valore non solo per il nostro ateneo, ma per l’intera comunità accademica, per il nostro territorio e per il futuro della salute animale, ambientale e umana. Segna un passo importante per una regione che da sempre ha dimostrato un forte impegno verso la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità. I nostri futuri veterinari si prepareranno qui, nella nostra Università a Roma Tor Vergata, acquisendo le conoscenze scientifiche, le competenze tecniche e la sensibilità etica necessarie per affrontare le complesse sfide della professione”. Così il rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron, all’inaugurazione – questa mattina – del corso di laurea in Medicina veterinaria, il primo nel Lazio, alla presenza dei ministri Schillaci e Lollobrigida.

“Studiare Medicina veterinaria ha un’importanza cruciale in un’epoca in cui le sfide sanitarie sono sempre più globali e interconnesse. Il veterinario – sottolinea Levialdi Ghiron – assume un ruolo di primissimo piano nella tutela della salute pubblica, non solo per il benessere animale ma anche per quello umano e ambientale. La Medicina veterinaria è infatti una delle colonne portanti del concetto di One Health, la strategia che riconosce l’interconnessione tra la salute degli animali, delle persone e dell’ambiente. La recente pandemia ci ha ricordato quanto sia essenziale comprendere e monitorare i rapporti tra specie diverse per prevenire e contenere l’emergere di zoonosi, malattie che possono essere trasmesse dagli animali all’uomo”.

Levialdi Ghiron ha poi ricordato che Orazio Schillaci, nel periodo in cui era rettore della “nostra Università”, “ha dato inizio a questo percorso credendo e volendo fortemente l’istituzione del corso di laurea in Medicina veterinaria”.