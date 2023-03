Lgbt: Boccia, ‘destra disonesta, maternità surrogata non c’entra nulla’**

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Dalla destra tanta disonestà. Ma come si fa a non capire che quelle persone che erano in piazza a Milano erano lì con i loro figli per i loro diritti e non c’entra nulla la maternità surrogata. Stavamo parlando dei diritti delle famiglie omogenitoriali”. Così Francesco Boccia a Radio Immagina.

“Salvini e Meloni pensano di prendere voti andando a vecchi motti ‘dio, patria, famiglia’ ma la società di oggi è diversa e più complessa. Io penso che loro facciano male a tutti, compresi alcuni elettori di destra”.