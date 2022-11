Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Non so come qualificare queste esternazioni. Personalmente le considero indegne e sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico”. Così Carlo Calenda su twitter sulle parole di Lucio Malan.