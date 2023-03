Lgbt: Ciani (Demos), ‘su diritti bambini serve sforzo di tutti ma no a ‘Gpa’, pratica sbagliata’**

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar (Adnkronos) – “Su questi temi non bisogna fare uno scontro ideologico, bisogna andare alle origini dei problemi”. Lo dice il Paolo Ciani, deputato e segretario di Demos, a proposito della discussione nata dopo che alcuni sindaci hanno sollevato la questione dei diritti dei figli delle coppie omosessuali e che poi ha finito per riguardare anche la ‘gestazione per altri’ (Gpa).

“Oggi la questione viene affrontata sotto un certo punto di vista, quello dei bambini -spiega Ciani all’Adnkronos-. Su questo dobbiamo trovare una soluzione, che mi sembra sia stata indicata in alcune sentenze della Corte Costituzionale che hanno sottolineato quale sia la via da seguire. Su questo tema bisogna fare uno sforzo, non uno scontro ideologico”.

Altra cosa è la questione ‘Gpa’. “La mia posizione, come parlamentare ma anche come Demos, sulla Gpa è di contrarietà -chiarisce Ciani-. Una posizione maturata negli anni nella conoscenza di quello che avviene nel mondo su questi temi. Molto spesso si parla di donne povere e in difficoltà che donano il proprio corpo per una gestazione in cambio di soldi. C’è un mercanteggiamento, una valorizzazione economia che non può vederci d’accordo”.

(Adnkronos) – Il segretario di Demos prosegue su questo argomento. “C’è, poi, un tema legato al bambino, con la separazione dalla nascita dalla madre. Qualcosa che dal punto di vista del bambino è una privazione molto grave. Sappiamo, tra l’altro, che in altri luoghi del mondo a combattere questa scelta siano state spesso realtà di base cattoliche ma anche di sinistra, femministe, che nella tutela della donna hanno visto in questo una pratica sbagliata”.