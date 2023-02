Lgbt: Evi (Avs), ‘da La Russa parole discriminatorie, chiediamo dimissioni’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Sono disgustata dalle parole del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. È inammissibile che, nel XXI secolo, ci siano ancora persone che pensano che l’orientamento sessuale sia una scelta o una questione di preferenza, come il tifo per una squadra di calcio: un grave errore che dimostra una mancanza di comprensione e rispetto verso le persone Lgbtq+”. Così Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputata di Alleanza Verdi e Sinistra

“l fatto che queste parole vengano pronunciate da una delle più alte cariche dello Stato è ancora più preoccupante per l’impatto negativo che questo tipo di linguaggio discriminatorio può avere sulla vita di molti. Per questi motivi, chiediamo le dimissioni immediate di La Russa, nella convinzione che sia tempo di porre fine a questo tipo di comportamento e di dimostrare rispetto e accettazione verso tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, insegnando ai nostri figli ad amare e accettare se stessi e gli altri per quello che sono”.