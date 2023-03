Lgbt: Fico, ‘destra fa battaglia ideologica contro i più piccoli’

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La destra di governo ha deciso di ingaggiare una nuova battaglia ideologica, quella contro i figli delle coppie omogenitoriali. Bambini e bambine e le loro famiglie che hanno necessità di un riconoscimento. Tutelare i più piccoli è proprio quello che la nostra Chiara Appendino per prima in Italia aveva fatto a Torino trascrivendo sul registro comunale i nomi dei genitori di questi bambini, permettendo loro di essere protetti e garantiti. La stessa tutela che prevede tra le altre cose la legge a prima firma Alessandra Maiorino, presentata anche nella scorsa legislatura dal Movimento 5 Stelle”. Lo scrive sui social Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle.

“Gli esponenti di destra vogliono invece negare la realtà che ci circonda, la complessità della società, senza spiegare come tutelare queste famiglie. E lo fanno ricorrendo a parole sguaiate e dichiarazioni scomposte senza affrontare seriamente e serenamente la questione. Le battaglie identitarie non si fanno sulla pelle dei più piccoli. Va invece promosso un ampio dibattito parlamentare perché si possa colmare un vuoto normativo e riconoscere così diritti e doveri a queste famiglie”, conclude Fico.