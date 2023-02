Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Presidente La Russa, il dispiacere non è quello dei padri ma dei figli. Figli che ci assomigliano sempre. Figli che vorrebbero essere amati per quello che sono e non per quello che un genitore si aspetta da loro. Il dispiacere è che lei sia la seconda carica dello Stato”. Così Marco Furfaro del Pd su twitter.