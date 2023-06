Lgbt: Gozi, ‘deriva orbaniana in Italia, Ue agisca subito’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Le coppie omoparentali sono diventate il nuovo capro espiatorio della estrema destra italiana al governo. I figli di queste coppie sono le vittime del furore ideologico anti-Lgbtq+ e dell’accanimento del governo Meloni contro i diritti civili”. Così Sandro Gozi di Renew Europe su Fb.

“Quella della procura di Padova è una decisione vergognosa; una chiara violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; una lesione del diritto europeo ma soprattutto contro la dignità dei nostri figli. Non esistono famiglie eterosessuali di serie A e famiglie omosessuali di serie B. Non esistono bambini di serie A e bambini di serie B. Non esistono cittadini europei di serie A e di serie B. E non si possono creare ostacoli alla libera circolazione dei genitori negando i diritti ai loro figli”.

“Noi al Parlamento europeo abbiamo preso già preso una posizione molto netta. Ora la Commissione Ue agisca immediatamente contro la deriva orbaniana dell’Italia”.