Lgbt: Grassadonia (Si), ‘oggi a Milano per dire basta, giù le mani dei bambini’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Oggi Sinistra Italiana in piazza a Milano, per ribadire basta! Basta a minori di serie A e minori di serie B, basta a un governo che ci rende ridicoli di fronte a un’Europa per cui il riconoscimento dei diritti va di pari passo col grado di civiltà di un Paese”. Così la responsabile libertà & diritti di SI Marilena Grassadonia che guida la delegazione del partito insieme a insieme ai parlamentari Marco Grimaldi e Tino Magni e al consigliere regionale lombardo Onorio Rosati.

“Basta alle menzogne da parte di chi, da ogni schieramento politico, – prosegue l’esponente lgbt della sinistra- continua ad avvelenare i pozzi confondendo i piani e mistificando la realtà. Chi strumentalizza il tema della Gestazione per Altri fa solo propaganda, non riconoscendo di fatto la necessità di tutelare bambini in carne e ossa che esistono. Di fronte a un minore figlio di una coppia eterosessuale, a chi verrebbe in mente di chiedergli se è frutto di amore, di violenza o di casualità per decidere se tutelarlo o meno? A nessuno, quel bambino va tutelato!”.

“La propaganda non ci interessa. Sulla GPA discutiamo, confrontiamoci, approfondiamo. Ma ad oggi il dato di fatto è che in Italia la GPA è vietata e tale resterà anche con il certificato di filiazione europeo. Chi ha detto no a quel certificato si deve assumere la responsabilità di avere scelto di rendere orfani di un genitore milioni di bambini non appena attraversano un confine. Oggi siamo qui per dire che serve una legge nazionale che garantisca serenità, diritti e tutele a tutti i bambini. Quella legge c’è, l’abbiamo depositata in Parlamento. È stata scritta da Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford, scritta da quei genitori che vogliono solo assumersi responsabilità e doveri. Prendiamola e approviamola!”.