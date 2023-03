Lgbt: Lupi, ‘su maternità surrogata parlino cattolici Pd, velocizzare adozioni’

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “La maternità surrogata è l’ultima forma di mercificazione del corpo delle donne e della vita umana, che non amplia la sfera dei diritti delle persone. Faccio fatica a pensare che esista un ‘diritto al figlio’, un diritto cioè di una persona o di una coppia su un altro essere umano, e meno ancora può esistere se la sua realizzazione comporta la scelta di quale tipo di figlio, di fatto l’acquisto, e l’affitto del corpo di una donna. davvero non si comprende per quale motivo la sinistra ne voglia fare una bandiera identitaria. Mi chiedo se su un tema così delicato e controverso l’area cattolica e riformista del Pd sia d’accordo con la linea imposta dalla segretaria Elly Schlein”. Lo afferma Maurizio Lupi, capo politico di Noi moderati.

“Quando si parla di diritti di genitorialità, i diritti dei bambini sarebbe opportuno discutere -aggiunge- mettendo da parte posizioni ideologiche e valutare le conseguenze, tutte, delle leggi che si propongono. Visto che la maternità surrogata viene raccontata come un modo di difendere i diritti dei bambini, invito i suoi sostenitori a lavorare con noi per rendere più veloci e meno complicate le adozioni, anche internazionali per dare una casa e il sostegno di una famiglia a migliaia di bambini abbandonati, in nome, questo sì, dei loro diritti”.