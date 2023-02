Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La Russa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omofobo come padre invece può essere un dramma. Le tue frasi sono imbarazzanti. Sei una sciagura per le nostre istituzioni repubblicane”. Così Pierfrancesco Majorino su twitter.