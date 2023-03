Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Si è spenta a 97 anni Lucy Salani, la donna trans più anziana d’Italia. Impossibile dimenticare la sua intervista dello scorso anno in cui ha raccontato la sua esperienza nel campo di concentramento di Dachau. Non dimenticheremo il suo coraggio e la sua lotta per la libertà. Le sia lieve la terra”. Lo scrive su Facebook Pina Picierno, del Pd, vice presidente del Parlamento europeo.