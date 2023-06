Lgbt: Pd aderisce ai Pride, ‘destra all’attacco ci relega tra paesi Visegrad’**

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Anche quest’anno il Partito Democratico aderisce ai Pride organizzati in decine di città italiane. Durante il Pride Month centinaia di migliaia di persone scenderanno nelle piazze e nelle strade delle nostre città per rivendicare la piena uguaglianza e la piena cittadinanza della comunità lgbtqia+ anche in Italia”. Si legge in una nota del Pd.

“Il Partito Democratico è con loro e continua questa battaglia di civiltà fuori e dentro il Parlamento e mai come quest’anno sente la responsabilità di farsi carico della richiesta di riconoscimento di diritti che già sono realtà in tutti gli stati occidentali e fondatori dell’Unione Europea. Invece il governo Meloni e la maggioranza di destra negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di un inedito attacco alla cittadinanza lgbtqia+ italiana, in particolare alle famiglie arcobaleno e ai loro figli”.

“Un attacco che non solo relega il nostro Paese su posizioni del tutto analoghe ai Paesi di Visegrad, come anche il Parlamento Europeo ha già certificato nelle scorse settimane, ma lede anche il principio costituzionale di uguaglianza fissato nell’art. 3 della Costituzione. I Pride dunque saranno un’occasione di resistenza pacifica e democratica, ma allo stesso tempo ferma e forte, alle politiche discriminatorie messe in atto dalla destra”.