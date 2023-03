Lgbt: Pizzarotti, ‘oggi a Milano sfila l’Europa’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Oggi a Milano sfila l’Europa, sfila la civiltà contro questo governo che non accetta e disconosce le coppie omosessuali. Noi di Più Europa vogliamo ribadire all’Italia e agli italiani che saremo sempre un passo più avanti, ovvero bisogna sempre marciare in avanti per i nuovi diritti e nuove libertà”. Lo dichiara il presidente di Più Europa Federico Pizzarotti.

“Siamo a Milano per ribadire che siamo al fianco delle famiglie arcobaleno e di tutti i sindaci che come Sala ogni giorno riconoscono il valore di queste coppie al pari di tutte le famiglie italiane”, conclude.