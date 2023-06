Lgbt: Schlein, ‘c’è tentativo di regressione sul terreno diritti’**

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Come ho già detto ieri in Direzione c’è a livello italiano, europeo e anche in altri paesi un tentativo di regressione sul terreno dei diritti”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.

“Noi come Pd abbiamo aderito all’Onda pride che si sta tenendo in tutta Italia e continueremo a batterci per il matrimonio egualitario, per le adozioni, per il riconoscimento delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali come da regolamento europeo e quindi continueremo a portare avanti le nostre battaglie”.