Lgbt: Schlein, ‘errore non aver legiferato in passato, da Pd proposta legge’

Marzo 5, 2024

Roma, 05 mar. – (Adnkronos) – “E’ vero che il centrosinistra” in passato “ha fatto l’errore di non legiferare ma questo nuovo Pd ha presentato una proposta di legge, perché non bisogna lasciare soli i sindaci”. Così Elly Schlein a Porta a Porta sul riconoscimento dei diritti dei bambini delle famiglie arcobaleno.