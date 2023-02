Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La Russa scherza sul fascismo di ieri, chiude gli occhi sui fatti di Firenze. Parla di donne con maschilismo insopportabile, di gay in modo discriminatorio. Non difende il dovere dei parlamentari di visitare carceri. Faccia, se capace, il Presidente del Senato non il capo-partito”. Così Walter Verini del Pd su twitter.