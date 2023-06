Giugno 22, 2023

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Roccella parla di ‘sanatoria’ verso i figli già nati delle famiglie arcobaleno. Ma si rende conto che si sta riferendo a vite, a bambine e bambini in carne e ossa, e non ad abusi edilizi da condonare? È urgente una legge che riconosca diritti, non un condono, non una sanatoria”. Così Alessandro Zan del Pd su twitter.