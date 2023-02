Lgbt: Zan, ‘La Russa offensivo, con questa destra diritti a rischio’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Avere un padre con i busti di Mussolini in camera, quello sì che è un grande dispiacere. È offensivo paragonare una scelta calcistica a un orientamento sessuale. Uno sceglie chi tifare, non la propria identità. La Russa dimostra come la destra sia inadeguata e arretrata rispetto alla questione dei diritti”. Così Alessandro Zan del Pd a Fanpage.

Le parole sono più gravi se pronunciate dalla seconda carica dello Stato? “Certo, è gravissimo. La Russa, una volta assunto un ruolo così istituzionalmente rilevante, avrebbe dovuto spogliarsi della veste di esponente di partito e di uomo di parte, poiché ha il dovere di rappresentare tutta la nazione. Così facendo dimostra di avere un basso senso delle istituzioni”.

“Con questa destra estremista i diritti sono sempre a rischio. Anche se dicono che non li toccheranno agiscono lateralmente per limitarne l’esigibilità. Pensiamo a quello che sta facendo Fratelli d’Italia nelle Regioni dove governa. Di fatto, essendoci solo medici obiettori, è impossibile accedere all’interruzione di gravidanza. Così fanno anche sulle politiche contro le discriminazioni nelle scuole. Intervengono dovunque possono per limitare i diritti”.