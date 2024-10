Libano, Israele: “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid

13 Ottobre 2024

Washington, 13 ott. (Adnkronos) – Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una missione di soccorso, in un raid.

In particolare, fanno sapere le Forze di difesa israeliane, la 36ma divisione ha condotto raid aerei che hanno distrutto lanciarazzi, postazione anticarro, posti di comando e depositi di armi.

La Croce rossa dal canto suo parla di diversi soccorritori feriti in un attacco che ha colpito una casa dove erano stati mandati “in coordinamento” con Unifil. “Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni a due ambulanze”.

Hezbollah sostiene di essersi scontrato per due volte con le truppe israeliane nei pressi del villaggio di Ramiya, al confine tra il sud del Libano e Israele. Secondo il gruppo, gli scontri sarebbero durati un’ora. Nessuna conferma è arrivata dalle Idf.

L’esercito israeliano ha riferito dal canto suo di 5 razzi lanciati dal Libano contro Haifa. L’allarme è suonato nella città del nord e in altre comunità vicine. Secondo le Idf, tutti e cinque i razzi sono stati intercettati dalle difese aeree e non si registrano feriti.

E’ di almeno cinque morti e una moschea distrutta il bilancio di un raid israeliano condotto nella notte contro il sud del Libano. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza libanese citate dal giornale L’Orient le Jour, secondo cui l’attacco ha preso di mira il villaggio di Kfar Tebnit, dove, oltre alla moschea, sono state colpite anche diverse case.

L’agenzia di stampa Nna riferisce invece che altri raid israeliani sono stati condotti contro i villaggi di Tiro e Bint Jbeil e le località di Dahaira, Alma AlShaab e Naqura.

Israele avrebbe deciso di colpire le infrastrutture militari ed energetiche iraniane, in risposta all’attacco missilistico del primo ottobre, mentre non ci sono indicazioni che tra gli obiettivi ci saranno i siti nucleari o che condurrà assassini mirati. Lo rivela l’emittente Nbc, che cita funzionari americani, secondo cui Israele non avrebbe invece ancora preso una decisione definitiva su quando agire. Le stesse fonti fanno sapere di non avere informazioni che indichino che la risposta arriverà oggi, ma, precisando che Israele non condivide con Israele la possibile tempistica, non escludono che la risposta possa arrivare anche durante la festività dello Yom Kippur, che si conclude nelle prossime ore.

L’Iran respinge come “false” le rivelazioni secondo cui Hamas avrebbe cercato di coinvolgerlo nell’attacco del 7 ottobre e fosse dunque a conoscenza dell’operazione ‘Diluvio di al Aqsa’. In una nota citata dall’agenzia di stampa Irna, la rappresentanza iraniana all’Onu afferma che le notizie riportate ieri dal ‘New York Times’ “non hanno credibilità” e si basano su “documenti inventati“.

“Mentre gli stessi funzionari di Hamas con sede a Doha hanno dichiarato che anch’essi non erano a conoscenza dell’operazione e che tutta la pianificazione, il processo decisionale e la direzione sono stati eseguiti esclusivamente dall’ala militare di Hamas con sede a Gaza, qualsiasi affermazione che tenti di collegare l’operazione all’Iran o a Hezbollah – in tutto o in parte – è priva di credibilità e proviene da documenti falsificati”, ha dichiarato la missione in una nota.

Secondo il quotidiano americano, che cita file sequestrati dall’esercito israeliano, Hamas pianificava di attaccare Israele già dal 2022, ma rinviò l’operazione per cercare nel frattempo di ottenere il sostegno di Teheran e di Hezbollah.