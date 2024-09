Libano: Orlando, ‘comunità internazionale chieda a Israele di fermarsi’

24 Settembre 2024

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Ieri ho iniziato il mio comizio a piazza Don Gallo ringraziando chi aveva portato la bandiera della Pace, era il modo più semplice per dire che noi prima della campagna elettorale dovremmo chiedere il cessate il fuoco, dobbiamo chiedere alla comunità internazionale di bloccare i bombardamenti di Israele, dobbiamo chiedere il rilascio degli ostaggi ma non possiamo non vedere una sproporzione tra il colpo che Israele ha subito e la risposta che sta mettendo in campo che rischia di determinare una escalation pericolosissima non solo per quell’area ma per tutto il bacino del mediterraneo. Ho visto che oggi il responsabile Esteri del Pd Provenzano ha fatto una lunga intervista in cui parla di questo. Io quando torno alle due di notte e guardo i telegiornali non riesco a staccare lo sguardo da quello che ci fanno vedere. Penso che non possiamo essere distratti rispetto a quello che sta succedendo”. Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di un incontro sul programma a Genova.