Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “In Libia il governo non riconosciuto ha firmato un accordo per ricostruire città con aziende cinesi e britanniche. Dopo i porti concessi ai turchi. Continuando così a battibeccare, in Nord Africa Italia e Francia faranno la fine dei polli di Renzo. Urge politica euromediterranea”. Lo scrive su Twitter il senatore del Gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi.