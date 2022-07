Luglio 5, 2022

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La stabilizzazione e la pace in Libia sono obiettivi prioritari dell’Italia e della Turchia. Abbiamo convenuto che dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere la pace e la stabilità in Libia. Il coordinamento tra paesi che hanno gli stessi obiettivi sarà ancora più stretto”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo alla domanda di un cronista durante le dichiarazioni congiunte con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.